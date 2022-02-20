Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 февраля 2022 года: заразились 2 036 человек Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 2 036 человек. С начала периода количество заболевших достигло 114 263 человек.

Из общего числа болеющих 727 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 72 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 620. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 964 заражения COVID-19, за весь период - 103 643. Выздоровели за последние сутки 1 975 человек, с начала пандемии - 82 290.

За последние сутки в России зафиксировано 170 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 372 человека, на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 147 296 человек. За весь период пандемии выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.