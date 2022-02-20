В детских садах Салехарда дают на ужин шашлыки Фото: Администрация Салехарда

В детских садах Салехарда дают на ужин – шашлычки, а на полдник – ватрушки. Такие блюда, как сельдь с луком, свёкла тушёная в молочном соусе, плов из отварного мяса – больше не встретишь в меню детских садов окружной столицы. С 1 января этого года пересмотрено питание для самых маленьких жителей города с учётом пожеланий и предпочтений родителей.

- Важно правильно подходить к организации детского питания. Оно должно быть не только полезным, но и нравиться ребятишкам. Дирекция по АХО муниципальной системы образования разработала 10-дневное примерное цикличное меню, с учётом норм калорийности и сбалансированности питания по возрастным группам в соответствии с требованиями СанПиН - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

В учреждениях проведена замена блюд. К примеру, вместо картофельного супа с мясом подают суп с макаронными изделиями и курицей. А ещё, в меню введены новые блюда: «Пудинг из творога с яблоками», «Суп из овощей с фрикадельками мясными», «Куриные шашлычки», «Котлета из курицы», «Горошница со сливочным маслом», «Фрикадельки из говядины», «Пельмени», «Курица тушёная с морковью». А на полдники детям ежедневно дают выпечку: кексы, булочки, ватрушки.

- Детям нравится новое меню. Особенно пельмени, которые мы вручную лепим для детей. В составе - 50% оленины, 50% говядины, – рассказала шеф-повар детского сада «Синяя птица» Ольга Корсунова.

По словам главы города, модернизация будет продолжена и в школьных столовых. Кстати, в прошлом году в Обдорской гимназии полностью пересмотрели подход к организации обеда. Вместо привычной столовой школьники с началом учебного года пришли в современное кафе, где можно выбрать обед.