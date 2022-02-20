Погода на Ямале на 20 февраля 2022 года: небольшой снег, местами метель Фото: Юлия Кучеренко

Погода на Ямале на 20 февраля 2022 года: облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -5, -10 градусов, днем потеплеет до -2, -7.

В этот день отмечается память Луки Елладского - греческого монаха, жившего в конце 9 - первой половине 10 веков. На Луку следили за погодой. Полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление - зимний гром - в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.