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Общество19 февраля 2022 12:00

В Салехарде жильцы жалуются на огромные кучи снега

Уже долгое время из двора не вывозят снег
Мария Толстихина
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Фото: "ЧП Ямал"

Фото: "ЧП Ямал"

Фото: из социальной сети

Горожане еще с прошлого года пытаются найти решение проблемы: по их словам, снег из их двора с наступления холодов не вывозили ни разу. Территорию они вынуждены чистить своими силами.

Жители дома по адресу Маяковского, 3 еще с прошлого года пытаются решить данную проблему. По их словам, за зимний период снег со двора не вывозили ни разу.

В мэрии говорят, что судьба многоквартирника находится в руках самих жильцов. Начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ администрации Салехарда Алибек Керейтов уточнил, что дом числится на непосредственном способе управления.