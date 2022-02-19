В Салехарде жильцы жалуются на огромные кучи снега

Фото: "ЧП Ямал" Фото: из социальной сети

Горожане еще с прошлого года пытаются найти решение проблемы: по их словам, снег из их двора с наступления холодов не вывозили ни разу. Территорию они вынуждены чистить своими силами.

Жители дома по адресу Маяковского, 3 еще с прошлого года пытаются решить данную проблему. По их словам, за зимний период снег со двора не вывозили ни разу.

В мэрии говорят, что судьба многоквартирника находится в руках самих жильцов. Начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ администрации Салехарда Алибек Керейтов уточнил, что дом числится на непосредственном способе управления.