В Салехарде неизвестный выстрелил в собаку на улице Фото: Мария Толстихина

В Салехарде неизвестный тяжело ранил собаку из огнестрельного ружья.

– Пса нашли по следам крови. Он не подпускал людей, которые хотели ему помочь. Из последних сил уходил, прятался. Но все же удалось поместить его в клетку. Он доставлен в клинику, – отметили представители фонда защиты животных «Дорога домой».

По предварительным данным, у животного разорваны кожа и мышцы спины, шеи и лопатки, серьезно повреждена лапа и оторвана часть уха. Ему потребуется сложная и дорогостоящая операция.

- Ищем людей, ставших свидетелями жестокого обращения с животным. Ориентировочно в период с 14 по 16 февраля неизвестное лицо выстрелило в собаку из огнестрельного оружия! Животное получило тяжелое увечье, – сообщили в посте группы «В Салехарде» «Вконтакте».