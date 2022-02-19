Медучреждения Ноябрьска и Нового Уренгоя возвращаются к прежнему режиму работы Фото: Архив "КП"

С понедельника больницы Ноябрьска и Нового Уренгоя начнут возвращаться к прежнему режиму работы. Об этом сообщили в оперативном штабе Ямала.

В Новом Уренгое с понедельника возобновят работу все стационарные отделения, кроме кожно-венерологического, фтизиатрического и оториноларингологического. Откроются отделение медицинской реабилитации в микрорайоне Оптимистов и дневной стационар детской поликлиники.

В Ноябрьске с 21 февраля возобновляется госпитализация в отделение гнойной хирургии, травматолого-ортопедическое, урологическое, хирургическое терапевтическое и кардиологическое отделения.