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Здоровье19 февраля 2022 11:45

Медучреждения Ноябрьска и Нового Уренгоя возвращаются к прежнему режиму работы

С понедельника больницы начнут работать в прежнем режиме
Мария Толстихина
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Медучреждения Ноябрьска и Нового Уренгоя возвращаются к прежнему режиму работы

Медучреждения Ноябрьска и Нового Уренгоя возвращаются к прежнему режиму работы

Фото: Архив "КП"

С понедельника больницы Ноябрьска и Нового Уренгоя начнут возвращаться к прежнему режиму работы. Об этом сообщили в оперативном штабе Ямала.

В Новом Уренгое с понедельника возобновят работу все стационарные отделения, кроме кожно-венерологического, фтизиатрического и оториноларингологического. Откроются отделение медицинской реабилитации в микрорайоне Оптимистов и дневной стационар детской поликлиники.

В Ноябрьске с 21 февраля возобновляется госпитализация в отделение гнойной хирургии, травматолого-ортопедическое, урологическое, хирургическое терапевтическое и кардиологическое отделения.