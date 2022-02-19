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Происшествия19 февраля 2022 11:42

В Салехарде водитель сбил ребенка

Мальчик переходил дорогу по зебре
Мария Толстихина
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В Салехарде водитель сбил ребенка

В Салехарде водитель сбил ребенка

Фото: "КП" Архив

В Салехарде автоледи сбила юного пешехода на «зебре». Авария произошла вечером накануне, 18 февраля, на улице Чапаева.

- Около 19.15 водитель автомобиля «Равон» не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован в Салехардскую окружную клиническую больницу, ему назначено стационарное лечение.