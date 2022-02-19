Погода на Ямале на 19 февраля 2022 года: облачно с прояснениями Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 19 февраля облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Днем местами метель. Ветер ЮЗ, Ю 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-120С, при прояснении -170С, днем 0…-50С, местами до -100С.

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, чью профессию и чей труд невозможно отделить от понятия «призвание», – это работа людей, изучающих жизнь птиц – орнитологов.

Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке, благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.