Полиция Пуровского района просит жителей помочь в поиске преступника

Фото: УМВД России по Пуровскому району

Полиция Пуровского района просит жителей помочь в поиске Аджиева Арсена Фуадовича 1972 года рождения, обвиняемого в совершении преступления.

- Отделом уголовного розыска по Пуровскому району разыскивается Аджиев Арсен Фуадович 1972 года рождения, уроженец Адыге-Хабльского района Ставропольского края, за совершение преступления. Ранее проживал в Тарко-Сале, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, рост 185 сантиметров, крупного телосложения, волосы темные короткие с проседью, лицо круглое.

Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить в полицию Пуровского района по телефонам: 8 (349-97) 2-09-56, 2-09-02, 02, с мобильного - 102.