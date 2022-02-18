Жительница Лабытнанги лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь спасти сбережения Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1989 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина хотела сохранить сбережения, но вместо этого отдала их преступникам.

- Потерпевшей поступил звонок от лжесотрудника банка, который сообщил, что с карты женщины пытались снять деньги. Через некоторое время ей позвонили якобы из прокуратуры и пояснили, что сотрудники банка оставили заявку на замену счета. Не заподозрив обмана, северянка продиктовала реквизиты своей банковской карты. Затем звонивший сообщил, что деньги будут переведены на резервный счет для сохранности, после чего ей поменяют лицевой счет и сбережения будут переведены на номер нового лицевого счета, - уточнили в ведомстве.

Однако, после этого, потерпевшей стали приходить сообщения о списании денег за покупки в интернет-магазине. В результате женщина лишилась около 390 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.