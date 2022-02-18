В Губкинском бездомные псы облюбовали теплую остановку

Фото: Этери-Мария Элиашвили

Жительница Губкинского пожаловалась в соцсетях на бездомных собак, облюбовавших теплую остановку. Женщина заявила, что боится заходить внутрь, тем самым развязав жаркий спор в комментариях. Фото четвероногих северянка опубликовала на странице городской администрации в соцсети, сообщает «МК-Ямал».

Жители Губкинского начали активно обсуждать ситуацию. Некоторые горожане поддержали женщину, согласившись, что заходить в теплый павильон, оккупированный псами, опасно. Другие же ямальцы призвали северянку «быть добрее» и сообщили, что собаки на фото - добрые и не причиняют вреда людям.

Также на сообщение отреагировала администрация Губкинского.

- Добрый день! В подобных ситуациях необходимо обращаться в диспетчерскую службу подрядной организации по номеру: 8-904-455-17-35. На место выезжают специалисты и выводят собак, - прокомментировали в мэрии.