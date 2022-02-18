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Общество18 февраля 2022 9:22

В Надым поступило оборудование для экологичной переработки отходов

Его запустят уже в марте
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Надым поступило оборудование для экологичной переработки отходов - это мобильная дробилка «KOMPLET KROKODILE» и инсинератор «HURIKAN 1000», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, шредер способен перемалывать дерево, бетон, гранит, старый асфальт, древесные отходы и автомобильные покрышки. А инсинератор предназначен для утилизации отходов любого класса опасности.

- Это современное и многофункциональное оборудование. Чтобы работать на нем, специалисты коммунальных служб прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты, - рассказал первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов.

Новое оборудование будет использоваться при сносе аварийного жилья и ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас техника тестируется, а запустить ее в работу собираются в марте.