В квартирах ямальцев установят более 300 пожарных извещателей

Фото: Правительство ЯНАО

В этом году в домах ямальцев планируется установить 334 пожарных извещателя. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их монтируют в квартирах, где проживают: многодетные малоимущие семьи; одинокие маломобильные граждане; семьи, находящиеся в социально-опасном положении и дети-сироты. Всего за четыре года на Ямале установлено 4 463 пожарных извещателя, из которых 1 516 - с GSM-оповещением.

- Работа по установке извещателей ведется с 2018 года и будет продолжена. Пожарный извещатель, пожалуй, самый эффективный и наименее затратный способ предупредить возгорание. Только за прошедшие годы зафиксировано девять случаев, когда сработавший извещатель обнаружил возгорание или задымление на ранней стадии и спас жизни 22 людям, в том числе пяти детям, - сообщил заместитель начальника управления противопожарной и спасательной деятельности Зиннур Шарыпов.

Извещатель работает от батареек и реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.