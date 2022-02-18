В Салехарде задержали семейную пару и подростка, готовивших к сбыту партию наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей, один из которых является несовершеннолетним. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

- Установлено, что в январе 2022 года семейная пара решила подзаработать денег на продаже запрещенных веществ. К этому их сподвиг некий мужчина из Интернета, представившийся куратором. Также он привлек к делу 17-летнего юношу, который согласился участвовать за деньги. Согласно указаниям, взрослые салехардцы, получив наркотическое вещество, должны были передать его через закладки юноше для последующей расфасовки, - уточнили в ведомстве.

Однако довести задуманное до конца преступникам не удалось, поскольку 6 февраля 2022 года их арестовали правоохранительные органы. При задержании у них изъяли наркотическое вещество в крупном размере.

В настоящее время следствие устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В отношении куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство.