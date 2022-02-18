В Ноябрьске осудят директора управляющей компании, попавшегося на махинациях с налогами Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске осудят генерального директора УК «Крепость +», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в период с 2014 по 2017 годы мужчина намеренно вписывал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Кроме того, он не представил налоговые декларации организации по налогу на прибыль и на добавленную стоимость. В результате неправомерных действий обвиняемый уклонился от уплаты свыше 45 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.