Житель Муравленко лишился крупной суммы, доверившись «водителю» из популярного приложения Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина хотел оплатить поездку, но вместо этого лишился денег.

- Установлено, что 15 февраля потерпевший связался через мобильное приложение «BlaBlaCar» с неким человеком, чтобы договориться о поездке в другой город. В ходе переписки собеседник отправил мужчине ссылку для оплаты поездки. Не заподозрив обмана, мужчина перешел по ней, а затем ввел данные банковской карты и коды безопасности, пришедшие на телефон, - уточнили в ведомстве.

В итоге со счета северянина списались 24 тысячи рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».