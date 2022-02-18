В Надыме прокуратура запретила школьным работникам чистить крыши от снега без подготовки

Надымская прокуратура запретила школьным работникам, не прошедшим подготовку, расчищать крыши от снега Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура запретила школьным работникам, не прошедшим специальную подготовку, расчищать крыши образовательных учреждений от снега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- В Надымском районе в ближайшие выходные ожидается повышение температуры, что может привести к сходу снега и наледи. При этом в штате образовательных организаций отсутствуют рабочие, прошедшие специальное обучение и подготовку по программе «промышленный альпинизм», либо иным аналогичным программам, для расчистки крыш, - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим руководителям 44 образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. По тем же причинам еще 14 предостережений объявлены руководителям управляющих организаций.

Зимнее содержание зданий, сооружений и многоквартирных домов находится на особом контроле прокуратуры.