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Происшествия18 февраля 2022 4:43

На дорогах Ноябрьска пострадали два автолюбителя

Им оказали медицинскую помощь
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, обе аварии произошли 17 января в Ноябрьске.

Так, в 10:30 утра водитель «Chevrolet», проезжая мимо дома №31 по ул. Советская, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вис». В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария произошла в 12:20 минут на перекрестке ул. 40 лет Победы - Изыскателей. Водитель «Nissan», при повороте налево, не пропустил автомобиль «Ваз», ехавший по «встречке». В результате ДТП травмы получил водитель отечественного авто.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 аварий, а с начала года - 773, в которых один человек погиб и 40 получили травмы.