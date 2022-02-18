На Ямале более 24 тысяч человек пользуются «Пушкинской картой»

Фото: Правительство ЯНАО

Молодежь Ямала, а это более 24 тысяч человек, может посещать кинозалы по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- С 1 февраля по «Пушкинской карте» можно посмотреть фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. В этом месяце по карте кинопоказы доступны в Салехарде, Лабытнанги, Мысе Каменном и Красноселькупе. Зрители могут увидеть кинокартины «Однажды в пустыне» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». Позже к проекту присоединятся и другие кинозалы, - добавили в ведомстве.

Также ребята могут посещать музеи, библиотеки и другие культурно-досуговые учреждения. Всего в проекте на Ямале задействовано 45 организаций, готовых предложить для посещения 200 различных мероприятий.

Напоминаем, что Ямал присоединился к всероссийской культурной программе «Пушкинская карта» с 1 сентября прошлого года. Его цель - сделать для молодежи от 14 до 22 лет доступным посещение культурных событий на всей территории страны.