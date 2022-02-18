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Общество18 февраля 2022 3:12

В Салехарде более 500 жилых домов подключат к газу

Некоторым положена денежная компенсация
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, каким образом в городе выстроят работу по социальной догазификации жилых домов.

- В Салехарде догазификация охватит 519 домовладений, которые находятся в черте населенного пункта. Уже заключены 326 договоров по технологическому присоединению, по остальным пока ведется работа, - сообщил градоначальник.

Известно, что 146 человек входят в число льготополучателей, поэтому они имеют право на возмещение 100 тысяч рублей. На эти деньги приобретается внутридомовое газовое оборудование.

Получить консультацию можно по телефону: +7 (34922) 4-35-45. А подать заявку - на сайте АО «УСГГ».

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что до конца 2022 года на Ямале газифицируют почти 800 объектов.