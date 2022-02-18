В Пурпе появится здание лыжной базы

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В Пурпе планируют активно развивать лыжный спорт. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Гаранин.

- Уже выбрали подрядчиков и договариваемся о поставке блочно-модульного здания лыжной базы. Проведем электричество, чтобы было тепло и светло. Определили место для стоянки автомобилей, также прорабатываем возможность увеличения протяженности лыжни, - написал он в своих соцсетях.

Таким образом, к следующему зимнему сезону на Ямале появится еще одна полноценная лыжная трасса.

Кстати, также в Пурпе собираются построить новый железнодорожный вокзал на 200 пассажиров. Решение об этом приняли на заседании комитета по экологии, промышленности и ЖКХ.