Погода на Ямале на 18 февраля: совсем не холодно

Погода на Ямале на 18 февраля
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 18 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -16, ночью -9. Ветер 2-4 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -6, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -8. Ветер 7-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 6-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 4-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -17 ночью -11. Ветер 2-4 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 6-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО