Глава Надымского района рассказал о благоустройстве города в предстоящий сезон

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал о благоустройстве города в предстоящий сезон.

Так, будет реализован первый этап комплексного благоустройства улицы Комсомольской. Возле районной администрации появится сквер Трудовой славы со стелой «Почетные граждане Надымского района» и архитектурными формами с названиями всех поселений.

В районе детского сада «Газовичок» появится прогулочный парк с велодорожкой, малыми архитектурными формами, качелями и освещением.

В 18 микрорайоне, на месте пустыря, обустроят многофункциональный спортивный парк. Здесь можно будет кататься на роликах и скейтах, заниматься скалолазанием и играть в стритбол. Не забыли о малышах и их родителях: для них сделают детскую площадку и сквер.

Отметим, что работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».