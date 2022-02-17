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Происшествия17 февраля 2022 12:22

Муравленковец, напавший с ножом на человека, отделался семью месяцами заключения

Ранее у него уже были проблемы с законом
Марина Прохорова
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Муравленковец, напавший с ножом на человека, получил семь лет колонии

Муравленковец, напавший с ножом на человека, получил семь лет колонии

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли приговор в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя, напавшего с ножом на человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В марте 2020 года обвиняемый повздорил со своим знакомым. Испытывая к обидчику неприязнь, он нанес ему несколько ударов кухонным ножом. Согласно заключению эксперта, потерпевший получил ранение грудной клетки, повлекшее за собой временную нетрудоспособность, - уточнили в ведомстве.

Далее на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». А 2 февраля 2022 года суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы.