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Общество17 февраля 2022 12:00

В ямальские больницы планируют привлечь 35 востребованных специалистов

Медики приедут по программе «Врачи, нужные Ямалу»
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале успешно реализуется региональный проект «Врачи, нужные Ямалу». Благодаря программе в больницах региона приступили к работе более 160 врачей, а в этом году открыто еще 35 вакансий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, недавно два новых специалиста начали прием пациентов в поликлинике Надымской больницы. Ставка детского кардиолога была вакантна два года. Сейчас ее заняла Регина Нуриева, переехавшая на Ямал из Башкирии. За плечами у доктора обширная медицинская практика. Опытный врач сразу приступила к работе и успела завоевать доверие родителей маленьких пациентов. А ее коллега и земляк Линар Камалтдинов ведет прием взрослых кардиопациентов.

- Региональные меры поддержки ежегодно помогают нам привлекать востребованных специалистов. Сейчас мы компенсируем новым медикам съем жилья, но они уже встали в очередь на получение служебного. Очень значимо и начисление северных надбавок к зарплате с первого дня работы. Комплекс мер приносит хорошие результаты, - отметила главный врач Надымской больницы Наталья Калиберда.

Кстати, в рамках программы доктора востребованных специальностей получают выплату в размере миллиона рублей при переезде в регион. Половину суммы врач получает при трудоустройстве, столько же - спустя два года. Также одним из условий программы является работа в больницах округа не менее пяти лет.