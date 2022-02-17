На Ямале разработают приложение для заказа социального такси

Фото: департамент образования ЯНАО

Выпускница Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Екатерина Иванова стала победительницей всероссийского конкурса социальных проектов. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, ее проект по созданию приложения «Семигор» для социального такси «Дорога добра» признан лучшим в номинации «Развитие социального предпринимательства».

На его реализацию Екатерина получит грант в размере 300 тысяч рублей. Сначала девушка планирует запустить приложение в Ноябрьске, а затем и по всему региону.

- С помощью приложения удастся упростить процесс заказа социального такси. Он станет удобнее не только для клиентов, но и работников, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что воспользоваться социальным такси могут инвалиды-колясочники для поездки на работу. Вызвать машину можно до пяти раз в неделю (в рабочие дни).