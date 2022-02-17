Жителей Тазовского района наградят за спасение людей во время взрыва газа в квартире

Фото: Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». Антон Яптунай.

Жителей Тазовского района Антона и Владимира Яптунай наградят за спасение людей во время взрыва газа в квартире. Инцидент произошел 12 февраля в райцентре по ул. Подшибякина, сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

В момент взрыва Антон Яптунай находился у себя в квартире. Он услышал хлопок, а через пару минут - стук в дверь - испуганная соседка прибежала за подмогой, так как в эпицентре ЧП оставался ее муж. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь и вытащил соседа из квартиры. Затем он побежал обратно к себе, поскольку дома были дети. Тазовчанин крикнул, чтобы они одевались и быстро выходили на улицу.

Фото: Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». Владимир Яптунай.

В это время во дворе дома находился однофамилец Антона - Владимир Яптунай, работавший в противопожарной службе ЯНАО. Он позвонил в пожарную охрану, а затем побежал в дом эвакуировать жильцов и тушить возгорание подручными средствами.

Благодаря действиям Владимира и Антона удалось избежать жертв и ликвидировать возгорание.