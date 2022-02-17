В Салехарде впервые проводятся работы по укрытию и обработке хвойных деревьев от солнца

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде хвойные деревья защищают от солнца и обрабатывают специальным препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- В 2021 в городе высадили 411 кедров и елей. Появление первых солнечных лучей и увеличение их активности приводит к появлению ожогов кроны. Это связано с тем, что земля еще глубоко проморожена, поэтому корни растений не могут извлекать влагу и передавать ее ветвям, а «разбуженные» солнцем ветки начинают активно развиваться, что сильно истощает и обезвоживает растения. Нарастание новых хвоинок требует много влаги, которую получить из почвы еще нельзя. Дефицит влаги в это время приводит к иссушению дерева, пожелтению и опадению старой хвои, - сообщили в ведомстве.

Фото: администрация Салехарда

Чтобы это предотвратить, подрядная организация устанавливает вокруг деревьев защитные экраны. Также зеленые насаждения обрабатываются специальным препаратом Пуршат-О, который отражает до 90% негативного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, снижает температуру растения и позволяет увеличить интервал между поливами.