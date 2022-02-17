Юный надымчанин, попавшийся на закладках с наркотиками, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 17-летнего надымчанина, собиравшегося сбыть в окружной столице крупную партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, осенью 2021 года молодой человек решил подзаработать денег на незаконной продаже запрещенных веществ. Для этого он связался в сети с некими гражданами, которые поручили ему работу курьера в интернет-магазине.

- В ноябре он получил от куратора задание выехать в Салехард для размещения закладок с последующей передачей информации об их местонахождении другим участникам преступного сговора. Однако обвиняемый не смог реализовать совместный преступный умысел, так как 9 декабря 2021 года был задержан сотрудниками салехардской полиции, - добавили в ведомстве.

При себе у парня обнаружили два вида наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Поняв, что отвертеться не удастся, он решил активно сотрудничать со следствием в расследовании преступления.

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил юношу к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии.