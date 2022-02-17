Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 февраля 2022 года: заразились 1 978 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 978 человек. С начала периода количество заболевших достигло 108 266

Из общего числа болеющих 740 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 59 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 395. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 919 заражений COVID-19, за весь период - 97 871.

Выздоровели за последние сутки 2 135 человек, с начала пандемии - 75 781.

В России выявлено 180 622 человека с COVID-19, госпитализировано - 18 090. Всего в стране зарегистрировано 14 840 502 случая. Излечились от коронавируса 185 082 человека, скончались - 790.