На Ямале обновляют оборудование для подготовки детских хоккейных команд

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале ледовые корты оснащают современным оборудованием для подготовки хоккеистов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новые бросковые зоны и беговые дорожки будут закуплены в Салехард, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале, Муравленко и Мужи.

- В последние годы мы значительно усилили поддержку детского спорта - обеспечиваем наши команды новой экипировкой с ямальской символикой и инвентарем, финансируем выезды спортсменов на соревнования в другие регионы, оснащаем залы современным оборудованием для тренировок. Все для того, чтобы ямальцы могли развиваться и показывать достойные результаты, - прокомментировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Среди обновлений - технология «компьютерного зрения» «ЯСНАЙПЕР», которая автоматически определяет параметры броска - траекторию, скорость полета шайбы, точность и время реакции спортсмена. А также хоккейная беговая дорожка - современный тренажер с движущимся полотном, которое состоит из специальных синтетических планок. Их состав, полученный в результате многолетних тестов, в точности имитирует скольжение по натуральному льду.

В 2021 году для ямальских хоккеистов было закуплено 154 единицы оборудования и инвентаря, а также 112 единиц экипировки.