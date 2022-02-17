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Происшествия17 февраля 2022 6:28

Житель Нового Уренгоя перевел аферистам полмиллиона рублей, чтобы погасить кредит

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя перевел аферистам полмиллиона рублей, чтобы погасить кредит

Житель Нового Уренгоя перевел аферистам полмиллиона рублей, чтобы погасить кредит

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1978 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина поверил в уже традиционную схему про оформление кредита.

- Заявителю поступали звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены незаконно взятого кредита, злоумышленники убедили мужчину пойти в банк и оформить там займ. Взяв у банка 1 миллион 76 тысяч рублей, новоуренгоец перевел на счет мошенников 500 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.