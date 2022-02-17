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В Губкинском может появиться современный и стильный экспоцентр. Как сообщил глава города Андрей Гаранин, это идея принадлежит молодому уроженцу Губкинского, который сейчас учится в Екатеринбурге на архитектора.

- Пообщался с одним из участников Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» Никитой Юсовым. Он предлагает построить у нас в городе современный и стильный экспоцентр. Проект интересный, обсудили возможность его реализации в перспективе развития нашего города, - поделился градоначальник.

Также он отметил, что на данный момент горожане подготавливают в рамках конкурса более десяти проектов по благоустройству.