Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость17 февраля 2022 5:26

В Губкинском может появиться современный и стильный экспоцентр

Идея принадлежит уроженцу Губкинского, который сейчас учится в Екатеринбурге
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Губкинском может появиться современный и стильный экспоцентр. Как сообщил глава города Андрей Гаранин, это идея принадлежит молодому уроженцу Губкинского, который сейчас учится в Екатеринбурге на архитектора.

- Пообщался с одним из участников Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» Никитой Юсовым. Он предлагает построить у нас в городе современный и стильный экспоцентр. Проект интересный, обсудили возможность его реализации в перспективе развития нашего города, - поделился градоначальник.

Также он отметил, что на данный момент горожане подготавливают в рамках конкурса более десяти проектов по благоустройству.