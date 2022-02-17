Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

Ямальские зимники могут закрыться из-за потепления. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, 18 февраля в округе ожидается 0 градусов, сильный ветер и метель.

Так, под ограничения могут попасть региональные зимники Коротчаево - Красноселькуп, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

- Будем ориентироваться на погодные условия, возможно, зимники будут закрыты полностью. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, - обратился к автомобилистам начальник отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог региональной дорожной дирекции Владимир Щепин.

В настоящий момент все зимники открыты. Получить оперативную информацию о их работе можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04, а также в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально».