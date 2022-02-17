В Надыме учеников и сотрудников школы №5 эвакуировали из-за перемотанного скотчем пакета Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме учеников и сотрудников школы №5 экстренно эвакуировали из-за подозрительного предмета. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Ямал-Медиа» 16 февраля.

По информации очевидцев, в тамбуре школы был обнаружен подозрительный предмет - черный пакет, перемотанный скотчем. Тут же на место были вызваны оперативные службы, в том числе кинологи.

К счастью, тревога оказалось ложной. Это подтвердили в городском департаменте образования.

- В рамках антитеррористических учений в школе прошла внеплановая тренировочная эвакуация. Все действовали согласно инструкции. Были отработаны действия всех служб во внештатной ситуации. Просим не волноваться, - сообщили в ведомстве.