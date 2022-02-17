Надымской управляющей компании грозит штраф за падение снега на автомобиль

Надымской УК грозит наказание за падение снега на автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

Надымской управляющей компании, в обязанности которой входит управление многоквартирным домом №17 по ул. Кедровая, грозит наказание. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, из-за несвоевременной уборки крыши от снега пострадал автомобиль.

- Установлено, что из-за бездействия ООО «Надымское производственное предприятие» 14 января на припаркованный во дворе автомобиль «Hyundai Creta» сошел снег. В результате транспортному средству причинены механические повреждения в виде лакокрасочного покрытия капота и вмятин, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим директору управляющей организации было внесено представление. Также в отношении УК и ее должностного лица возбудили административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Рассмотрение актов контролируется прокуратурой.