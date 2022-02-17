В Тазовском районе отремонтируют более 30 километров дорог

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков рассказал, какие дороги отремонтируют в муниципалитете в предстоящий сезон.

- В райцентре отремонтируем дорожное полотно, расположенное в мкр. Маргулова, - тротуары и систему водоотведения. А в районе конечной остановки обустроим разворотное кольцо. На улице Дорожная обустроят более 900 метров дороги, включая лотки для отвода воды, - сообщил он.

Также приведут в порядок участки автодороги от Заполярного месторождения до райцентра.

Таким образом, до конца сентября подрядчики отремонтируют более 30 километров.

Кроме того, запланированы проектно-изыскательные работы на десяти участках дорог, среди которых: Калинина, Заполярная, Северная, Почтовая, дорога к приюту для животных и автодорога к лагерю «Ясавэй». Их отремонтируют позже.

- Работы запланировано много. В приоритете для нас - качество и безопасность участников дорожного движения, - подчеркнул Василий Паршаков.