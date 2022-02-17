Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 2:47

В Новом Уренгое иномарка сбила молодую женщину

Она получила травмы
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении улиц 26 Съезда КПСС - Юбилейная в Новом Уренгое.

- Около 8:30 утра водитель «Chevrolet» не пропустил пешехода, переходящего проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося 28-летняя женщина получила травмы, - уточнили в ведомстве подробности инцидента.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 756, в которых один человек погиб и 56 получили травмы.