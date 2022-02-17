В Новом Уренгое иномарка сбила молодую женщину

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении улиц 26 Съезда КПСС - Юбилейная в Новом Уренгое.

- Около 8:30 утра водитель «Chevrolet» не пропустил пешехода, переходящего проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате случившегося 28-летняя женщина получила травмы, - уточнили в ведомстве подробности инцидента.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 756, в которых один человек погиб и 56 получили травмы.