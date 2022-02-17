Жители Лабытнанги разрабатывают стратегию развития города

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова предложила жителям принять участие в разработке стратегии развития города. Об этом она написала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

- Хочу предложить вам подумать стратегически. Какие сферы жизни городского округа, на ваш взгляд, должны получить развитие. В чем миссия Лабытнанги? - спрашивает градоначальница.

Написать свои предложения можно по ссылке. Все интересные и важные инициативы обязательно войдут в общую программу социально-экономического развития Лабытнанги.