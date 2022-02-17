Погода на Ямале на 17 февраля: курс на потепление

Погода на Ямале на 17 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 17 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -23. Ветер 2-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -13. Ветер 7-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -21, ночью -18. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -14. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -18, ночью -15. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -22. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -11. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: