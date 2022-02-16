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Происшествия16 февраля 2022 12:00

В Новом Уренгое рецидивист украл из магазина куртку и джемпер

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Новом Уренгое рецидивист украл из магазина куртку и джемпер

В Новом Уренгое рецидивист украл из магазина куртку и джемпер

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения, совершившего кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В январе 2022 года в полицию поступило заявление от директора магазина. В нем говорилось, что неизвестное лицо украло из торгового зала мужскую одежду (куртку и джемпер), причинив ущерб на сумму более 14 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник сорвал в примерочной антикражку и незаметно покинул помещение.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.