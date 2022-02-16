Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается изучение грунтов для строительства автодорог. Исследования уже провели на участках с деформацией земляного полотна трассы Надым - Салехард и на транспортной развязке «Солнечная» в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эксперты изучили состояние дороги и вечномерзлых грунтов, а также провели осмотр дорожного полотна. В дальнейшем это позволит понять особенности поведения мерзлоты и учитывать их в дальнейшей работе.

Чтобы предотвратить деформации многолетнемерзлых грунтов в зонах прохождения автодорог, специалисты изолируют построенные конструкции от воды и защищают их от тепла: укладывают теплоизоляционный материал (пеноплекс) на основание земляного полотна.

- Мы используем технологии, проверенные и зарекомендовавшие себя в других регионах, в соответствии с действующими дорожными нормами и стандартами. Чтобы применять что-то новое, необходимы многолетние исследования, на основании которых будут внесены изменения в существующие правила проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации дорог, - рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих.