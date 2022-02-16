Фото: администрация Шурышкарского района

В Мужевской ЦРБ открыли кабинет экстренной медицинской помощи. Как сообщили в самой больнице, в него могут обратиться жители с признаками вирусной инфекции. То есть больше не нужно вызывать врача на дом или «неотложку».

- Медико-санитарная помощь больным организована в здании старой поликлиники, расположенной по ул. Комсомольская, д. 16. Вход находится с торца. Здесь примут любых больных с признаками ОРВИ и подозрением на СOVID-19, - добавили в медучреждении.

Время приема: с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Заболевшим проведут осмотр и возьмут мазок на коронавирус.