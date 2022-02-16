В Новом Уренгое открытие детской поликлиники с женской консультацией запланировано на лето

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Представители инженерной службы Новоуренгойской ЦГБ, заместители главного врача, заведующие детской поликлиникой и женской консультацией побывали на строительном объекте в мкр. Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

- Там готовится к открытию новая детская поликлиника и женская консультация. Работы на завершающей стадии, строители приступили к отделке помещений, - добавили в мэрии.

Монтаж медицинского оборудования начнется во втором квартале текущего года. Согласно плану, врачи смогут переехать в новое здание уже летом. На площади более 15 тысяч квадратных метров разместятся педиатры, акушеры-гинекологи и другие специалисты.