Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 февраля 2022 года: заразились 1 373 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 373 человека. С начала периода количество заболевших достигло 106 288.

Из общего числа болеющих 747 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 52 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 366. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 321 заражение COVID-19, за весь период - 95 952.

Выздоровели за последние сутки 2 350 человек, с начала пандемии - 73 646.

В России выявлено 179 284 человека с COVID-19, госпитализировано - 19 573. Всего в стране зарегистрировано 14 659 880 случаев. Излечились от коронавируса 172 468 человек, скончались - 748.