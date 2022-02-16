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Звезды16 февраля 2022 8:58

Фильм о ямальских первопроходцах выдвинули на всероссийский конкурс

Документальная лента рассказывает о борьбе геологов за право развивать нефте- и газодобычу
Марина Прохорова
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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Фильм о ямальских первопроходцах «Укротители хаоса» выдвинули на всероссийский конкурс, сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

Документальная лента рассказывает о борьбе геологов за право развивать нефте- и газодобычу на полуострове. Об их нелегкой судьбе и благе, которое они принесли стране.

Чтобы поддержать ямальцев, нужно выполнить следующие действия: перейти по ссылке, зарегистрироваться и, конечно же, проголосовать.

«Укротителей Хаоса» находятся в категории «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства». Подкатегория - «Документальное кино».

Конкуренцию северянам составляют картины от крупных студий из Москвы и Санкт-Петербурга.