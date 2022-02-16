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Недвижимость16 февраля 2022 8:19

Муравленковцы с нетерпением ждут открытия культурно-оздоровительного центра

Работы идут согласно графику
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается строительство Культурно-оздоровительного центра «Сибирь». Как сообщила глава города Елена Молдован, работы идут согласно графику.

- Не проходит и недели, чтобы мне в личку не прилетел вопрос от жителей города, как идет строительство нашей «Сибири»? Прошли с коллегами по залам - работа не останавливается. Более полусотни специалистов сверлят, красят, монтируют и пилят, - рассказала градоначальница.

Сейчас в администрации активно рассматривают варианты полезного использования площадей. Уже есть новые решения, для воплощения которых привлекаются предприниматели.

- Хочется, чтобы каждый метр «работал» на утверждение эстетики и культуры - духовной, спортивной, корпоративной и художественной, - подытожила Елена Молдован.

Напоминаем, что еще в городе строится здание ЗАГСа. Его фасад, выполненный в стиле русской усадьбы, будет иметь пастельный оттенок.