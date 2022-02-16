Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 6:51

На дорогах Ямала за сутки произошло 15 аварий: пострадавших нет

В начала года на дорогах округа в 743 зарегистрированных ДТП 1 человек погиб и 37 получили травмы.
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах Ямала за сутки произошло 15 аварий: пострадавших нет Фото: Госавтоинспекция Ямала

На дорогах Ямала за сутки произошло 15 аварий: пострадавших нет Фото: Госавтоинспекция Ямала

За сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 аварий, в которых повреждены авто, но к счастью нет пострадавших людей.

Всего с начала 2022 года на ямальских дорогах в 743 зарегистрированных ДТП 1 человек погиб и 37 получили травмы.

В Госавтоинспекции округа призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Напомним, мы писали ранее о том, что в массовом ДТП в Салехарде пострадал водитель легковушки. Нарушитель не уступил дорогу встречному транспорту.