В Пуровском районе сотрудник УФСИН уволился из-за подаренной бутылки виски Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности районного УФСИН. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, один из сотрудников, осуществляющий контроль за обвиняемым в условиях домашнего ареста, принял от него в подарок бутылку виски стоимостью более 18 тысяч рублей.

- Госслужащий уволился не дожидаясь окончания проверки. Кроме того, по представлению прокурора трое служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавили в прокуратуре.

Также прокурор обратился в суд с иском, требуя признать факт дарения ничтожной сделкой и выплатить стоимость незаконного подарка в доход государства. В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя.