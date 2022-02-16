Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 6:45

В Пуровском районе сотрудник УФСИН уволился из-за подаренной бутылки виски

Стоимость презента превышала 18 тысяч рублей
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пуровском районе сотрудник УФСИН уволился из-за подаренной бутылки виски

В Пуровском районе сотрудник УФСИН уволился из-за подаренной бутылки виски

Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности районного УФСИН. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, один из сотрудников, осуществляющий контроль за обвиняемым в условиях домашнего ареста, принял от него в подарок бутылку виски стоимостью более 18 тысяч рублей.

- Госслужащий уволился не дожидаясь окончания проверки. Кроме того, по представлению прокурора трое служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавили в прокуратуре.

Также прокурор обратился в суд с иском, требуя признать факт дарения ничтожной сделкой и выплатить стоимость незаконного подарка в доход государства. В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя.