Ямальская дирекция дорожного хозяйства обрела нового руководителя

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

Директором ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» назначен Денис Конев. Он приступил к своим обязанностям сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Свой профессиональный путь он начал в 2004 года в окружной дорожной дирекции на должности специалиста. С декабря 2018 года по май 2021 года занимал место первого заместителя директора, а с мая 2021 года уже исполнял обязанности директора.

Под его непосредственным управлением продолжилось активное развитие сети автодорог, работы осуществлялись на участках: подъезд к речному порту Салехарда, Салехард - Лабытнанги, Салехард - Аэропорт, Лабытнанги - Харп, Надым - Салехард, подъезд к Ноябрьску, Пуровск - Коротчаево, Новый Уренгой – ж.д. ст. Ныда, Губкинский - Пурпе, граница Ямала - Губкинский.

Завершены строительство путепровода и транспортной развязки в районе ПМК-9 в Новом Уренгое и реконструкция на участке Пуровск - Коротчаево со строительством путепровода через железнодорожный переезд.

Добавим, что Денис Конев - уроженец Салехарда, он окончил школу №6, а в 2004 году - Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» с присвоением квалификации «Инженер».

Женат, воспитывает троих детей.